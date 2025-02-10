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棒球》官大元「元動力」協會首場親子棒球日 2/23預計再加碼舉辦

2025/02/10 18:32

元動力運動發展協會首場親子棒球日。（元動力運動發展協會提供）元動力運動發展協會首場親子棒球日。（元動力運動發展協會提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年退役的前中信兄弟投手官大元，退役後成立「元動力運動發展協會」。協會首場親子棒球日活動昨（9日）午後登場，儘管北部地區氣溫寒冷，仍不減孩子們對於棒球的熱情。

理事長官大元致詞後，活動正式展開，稚嫩的臉龐洋溢著最純真的笑容，每個孩子投球、揮棒都架式十足，毫不生澀；官理事長在現場特別宣告，棒球體驗再加碼一場，2月23日（星期日）早上9點30分，活動地點敲定在新北市樟樹國小。

協會表示，成立初期，極需各界大力支援，感謝台鋼雄鷹、統一7-ELEVEN獅隊球團一同成為孩子們的夢想推手，提供精美禮品贈與，孩子們也期待即將開打的職棒賽季能進場欣賞大哥哥們的精湛球技。

本場活動也特別邀請夢無限棒球俱樂部林家緯創辦人到場指導教學，林家緯與官理事長同為兄弟時期的戰友，在幼兒棒球領域深耕多年，強調「禮貌、勇敢、團隊合作」的精神，將團康遊戲融入課程中，3小時的活動後，每個孩子都跑得開心、累得也開心。

12強世界冠軍帶起棒球風潮，「成為職棒球員」再度成為作文題目「我的志願」的熱門答案。從補習學才藝，轉換成願意讓孩子從事體育項目，都顯示運動風氣的躍然成長。

為使活動順利舉辦，官大元理事長親自率領工作人員進行場佈，並備妥暖暖包、醫藥箱。官理事長說：「辦活動跟打球不一樣，要面面俱到，非常謝謝今天來參加的所有家庭，從宜蘭、新竹，還有台中來。運用我的專業，提供場域，達到陪伴孩子的目的。」2/23體驗活動報名：https://reurl.cc/jQjAKy

元動力運動發展協會理事長官大元。（元動力運動發展協會提供）元動力運動發展協會理事長官大元。（元動力運動發展協會提供）

夢無限棒球俱樂部林家緯創辦人指導選手。（元動力運動發展協會提供）夢無限棒球俱樂部林家緯創辦人指導選手。（元動力運動發展協會提供）

元動力運動發展協會首場親子棒球日圓滿成功。（元動力運動發展協會提供）元動力運動發展協會首場親子棒球日圓滿成功。（元動力運動發展協會提供）

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