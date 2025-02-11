MiLB》朴贊浩接班人？ 道奇南韓火球男超狂球威獲好評

南韓火球男張賢碩獲得不俗評價。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇以90萬美元（約新台幣2893萬元）簽約金網羅的南韓火球男張賢碩，在昨日《The Athletic》釋出的農場20大排名當中名列13。

張賢碩在去年於道奇亞利桑那綜合聯盟初登板時表現不佳，13場出賽防禦率高達8.14，但在升上1A後表現回升，5場登板防禦率僅2.19，12.1局送出19次三振。

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身材巨大的張賢碩身高來到6呎4吋（約193公分），體重200磅（約90公斤），勞爾提到，套句專門術語來說，他有著大男孩球威（big-boy stuff），一顆落在95英里左右的速球，還有一顆足以被展示在羅浮宮的曲球（意指非常出色），以及一顆僅比曲球差一點的滑球，目前他的變速球有著還不錯的軌跡，但看起來還掌握得不夠好。

張賢碩雖然有著高大的身材，但仍有肌肉成長的空間，勞爾提到，因為顯而易見的原因，或許有人會將他比做朴贊浩（都是效力道奇的南韓人），但其實張賢碩比朴贊浩高2英吋，而且勞爾認為張賢碩最終可能比朴贊浩還多20磅。

勞爾表示，其實就純球威來說，張賢碩應該要排在更高的名次，但由於他的樣本數太少，便沒有把他排太高，張賢碩在新人聯盟與1A加起來才36.2局，送出27次保送，68次三振，被打22支安打。但勞爾認為，只要張賢碩能夠持續穩定投出好球，那麼他會在3月的訓練營成為道奇隊的焦點，因為道奇看起來永遠都會有這樣的一位投手。

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