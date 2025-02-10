TPBL》王律翔、江均沒上場「出怪聲」？ 戰神不予回應

王律翔與江均。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台北台新戰神昨以100：90擊敗新竹攻城獅，取得2連勝，戰績回升至10勝9負，暫居聯盟第四，但陣中的王律翔、新人江均未獲上場機會，賽後也疑似發文表達不滿，引起網友議論。

王律翔是去年季後從鋼鐵人轉戰戰神，本季他出賽14場，平均每場打13分鐘，繳出33.3％投籃命中率，拿3.8分、0.4助攻，今年代表作就是1月18日對上攻城獅拿20分，昨對手同樣是攻城獅，他未獲上場後也在IG發文意有所指地說：「還以為自己證明點了什麼。」

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今年選秀挑中的江均，本季出賽11場，場均打7分鐘，以31.3％投籃命中率拿1.8分、0.6籃板，曾去年12月21日對上新北國王打26分鐘，拿7分，寫下本季新高，他昨在戰神與攻城獅之戰後發文：「我就那麼不值得一試嗎」，被外界解讀為對沒獲得上場表達不滿。

對於陣中兩球員在網路引起的討論，是否影響團隊士氣，戰神不多做回應。事實上，兩人並非固定輪替成員，但都還是有在其他比賽獲得出賽機會，不是刻意被「冰」在板凳，後場球員王律翔想獲得更多上場時間，得跟雙能衛洋將麥卡倫、混血好手雷蒙恩、控衛丁聖儒、得分後衛曹薰襄競爭。

至於頂著三對三亞運金牌光環的菜鳥前鋒江均，也得跟一票洋將和本土前輩爭取上場時間，但下半季屬各隊衝刺戰績階段，能給新人試錯的空間可能不多了。

江均在IG發文。（擷取自網路）

王律翔發文。（擷取網路）

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