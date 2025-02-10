HBL》光復險勝錦和晉級4強 主帥陳定杰卻氣炸：心態不對

光復教練陳定杰痛罵球員。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕光復高中今在113學年度男甲級8強賽中，靠著陳相榮拿下全隊最高21分、10籃板，驚險以74：71擊敗錦和高中，拿下5連勝提早晉級4強。不過，總教練陳定杰不滿意球員的態度，賽後嚴厲訓話，希望球員要用好的心態來面對比賽。

已連續4屆晉級4強的光復，在這學年度取得12連勝，為本屆唯一不敗之師，今天只要擊敗錦和即可前進4強。但面對8強一勝難求的錦和，光復卻打得相當艱辛，上半場結束僅以2分領先，且下半場持續拉鋸，最後關頭才驚險勝出。

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陳定杰賽後花了不少時間訓話，他表示，雖然贏球，但都不是想要的內容，「這年紀的球員需要很認真面對球賽，錦和肯定也想挑戰我們，兩邊小孩子一開始心態就不同，今天唯一值得高興的是最後關頭有穩定下來，要回去持續把心態做好。」至於接下來比賽，陳定杰表示，希望板凳球員在後面兩場有多點上場時間調整，讓4強有多些可用之兵。

高三的陳相榮曾於111學年拿下新人王，高二參加東亞青運時卻遭遇左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂及半月板全破嚴重傷勢，賽季報銷，休息9個月才回歸。

今天與錦和之戰陳相容挺身而出，陳定杰笑說：「前幾天全隊正常，只有他不正常，今天全隊表現不正常時，反倒只有他正常。」

從嚴重傷勢中回歸，陳相榮坦言一度想放棄籃球，很感謝家人和教練的信任跟支持，「杰哥告訴我，他會等我回來，這些信任幫助我走過受傷低潮。」

光復晉級4強。（記者林正堃攝）

光復謝昀達上籃得分。（記者林正堃攝）

光復陳相榮跳投得分。（記者林正堃攝）

光復張亦上籃得分。（記者林正堃攝）

錦和一度看到贏球希望。（記者林正堃攝）

錦和8強賽勝場仍未開張。（記者林正堃攝）

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