拳擊》呼應川普？ 國際拳總又扯林郁婷與凱莉芙、向國際奧會興訟

台灣拳擊選手林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕美國總統川普在近期簽屬行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參與女性運動賽事，並提及去年於巴黎奧運奪金的阿爾及利亞拳手凱莉芙（Imane Khelif）和台灣拳擊好手林郁婷，而已經被國際奧會（IOC）除名的國際拳擊總會（IBA）今日也提及川普言論，並表示將對國際奧會提出法律行動。

IBA在新聞稿指出，由於2022年與2023年圍繞著拳擊運動員的性別資格問題，IBA進行了所有必要的測試，並在之後將被認為不合格的女子運動員禁賽，但國際奧會無視這個訊息並允許凱莉芙和林郁婷參賽，最終兩個人都獲得金牌，剝奪了值得參賽的女性運動員資格。

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IBA提到他們已經向瑞士總檢察長遞出訴狀，指控國際奧會允許這些不符合資格的運動員參加2024年巴黎奧運的拳擊賽事。此外，IBA同時還向美國與法國的總檢察長遞出類似的申訴。IBA主席克雷姆列夫（Umar Kremlev）直言，川普禁止跨性別女性參賽的命令，證明IBA致力保護女子運動公平性的努力是正確的。

克雷姆列夫更進一步鼓勵那些因為國際奧會允許凱莉芙和林郁婷參賽，導致受到影響的拳擊手，向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）以及體育總監麥康奈爾（Kit McConnell）提起訴訟，更表示，IBA會全面提供這些拳擊手免費的法律協助，新聞稿當中更狠批：「這很明顯違反了人權，更是羞辱女子拳擊手，是個該被處罰的犯罪行為。」

林郁婷在去年巴黎奧運捲入性別風波，台灣包含體育署、拳擊協會，且國際奧會都曾為林郁婷背書，強調她出生登記為女性，一直以來都是參加女子賽事；凱莉芙在金牌戰擊敗中國楊柳後，在受訪時直呼自己是女人。

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