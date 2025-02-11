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網球》喬科維奇透露已揮別傷痛 下週杜哈鎖定生涯百冠

2025/02/11 07:12

喬科維奇。（資料照，美聯社）喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕原本傷病纏身的喬科維奇（Novak Djokovic），透露現在身體狀態已經接近康復，有信心在下週杜哈男網賽爭取職業生涯第100座冠軍。

「肌肉不再撕裂。傷勢幾乎完全康復，我已經準備好贏得更多勝利了。」 喬科維奇接受蒙特內哥羅媒體《Vijesti》採訪時表示，雖然腿傷粉碎了澳洲公開賽第11冠、大滿貫25冠等夢想，所幸傷勢並不嚴重，而且現在已經幾乎100% 痊癒，37歲的塞爾維亞老將說：「我已經獲得醫療團隊准許，可以進行訓練和準備工作。杜哈賽事還有7天就要舉行，我會堅持參賽計畫。」

喬科維奇澳網8強力退西班牙後浪艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），也付出受傷代價 ，4強首盤拉鋸不敵德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev）後，更因傷被迫退賽。「感謝上帝，我很快就恢復。」這位前球王直言，與職業生涯前15年相比，最近受傷次數變多，可能與年齡增長有關，但他身體狀況仍然很好，也充滿熱情和渴望。

如今喬科維奇找回健康，迫不及待待參與2月17日登場的杜哈賽事，希望集滿百冠並追平美國康諾斯（Jimmy Connors）、瑞士費德爾（Roger Federer）紀錄， 「自去年10月以來，我一直在追逐它。就讓我們拭目以待，該來的總會來。」

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