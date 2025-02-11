運動舞蹈》25國高手角逐 國標舞亞巡賽228台北小巨蛋登場

2025國標舞亞巡賽2月28日將於台北小巨蛋舉行。（國際運動舞蹈發展協會提供）



〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣規模最盛大、賽事等級最高的2025國標舞亞巡賽，2月28日將在台北小巨蛋登場，由來自25個國家及地區，近千名選手大秀舞技撼動寶島。

國標舞亞巡賽今年第14次在台北舉辦，吸引澳洲、加拿大、中國、愛沙尼亞、德國、冰島、義大利、日本、立陶宛、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、新加坡、西班牙、斯洛維尼亞、南韓、泰國、烏克蘭、英國、挪威、哈薩克、美國、香港以及地主台灣的「舞林高手」參賽，北市體育局長王泓翔表示，這項賽事讓台灣與國際緊密接軌，展現東道主國標舞的實力與魅力，期待屆時能有更多市民前來欣賞各國選手的精湛舞技。

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我國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益強調，今年除了精彩賽事，還有全新突破，「我們將主場地轉換方向，並邀請10人樂團，推出更氣勢磅礡的現場樂團演出，讓現場觀眾獲得不同觀賽視野，並且體驗有別以往的舞蹈競賽饗宴。」秘書長陳媦娟也說明，本屆為了響應ESG環保愛地球，所有賽事拍照背板、指示看板等都以瓦楞紙製作，利於回收再應用，以實際行動支持環保，歡迎大家共同觀賽抽好禮。

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