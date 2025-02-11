MLB》林家正加盟運動家、獲邀參加大聯盟春訓 辭退WBCQ台灣隊

林家正。（圖片取自林家正臉書）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊世界棒球12強冠軍主戰捕手林家正，他今天透過臉書宣布，已經與美職運動家隊簽約，並獲得自2019年以來首次的大聯盟春訓邀請。原本入選台灣隊國手的林家正，也確定辭退今年2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）。

林家正宣布，「在這邊要跟各位報告我已經與美國職棒大聯盟運動家隊簽約，並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，這份合約中也包含了我自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。」

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林家正提到，「由於運動家隊要求能夠完整參加春訓，因此我不得不向國家隊以及曾豪駒總教練辭退參加這一次的經典賽資格賽。感謝曾豪駒總教練的提攜與厚愛，在去年拿下冠軍後這次又再度將我選進國家隊，對於在開訓後才因為合約關係必須辭退參與這一次國家隊的集訓與參賽，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。」

「在這邊要特別感謝最愛棒球、最挺棒球的蔡其昌會長，從去年十二強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，再一次謝謝蔡其昌會長，我也得以在春訓報到日順利報到。」林家正說。

林家正指出，「最後一定要感謝的是全台灣的球迷，因為有你們的支持與相挺，去年十二強，我們能夠在不被看好的情形下不但從台灣挺進在日本的複賽，最後得以成功拿下冠軍。希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲。We are Team Taiwan。祝 新春快樂」。

同樣效力運動家隊的台灣旅美投手莊陳仲敖，今年也受邀參加大聯盟春訓。林家正有望與莊陳仲敖在大聯盟春訓一同亮相。

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

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