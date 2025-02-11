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MLB》遭巨人開除的前年度最佳總管薩廸 重返道奇擔任特別顧問

2025/02/11 08:13

薩迪。（資料照，美聯社）薩迪。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人前棒球事務總裁薩廸（Farhan Zaidi）去年9月遭球隊開除後，根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，薩廸將重返洛杉磯道奇，擔任球隊特別顧問。

現年48歲的薩廸曾在2011年至2014年擔任運動家總管助理，2014年至2018年擔任道奇總經理，當時在球隊棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）的領導下工作。

薩廸在2018年11月轉戰巨人，2021年賽季更助巨人打出單季107勝的隊史紀錄，並獲得年度最佳總管殊榮，當年巨人在國聯分區賽敗給道奇。不過，巨人隊在過去三個賽季都沒有闖進季後賽，上季只打出80勝82敗的成績。

薩廸在巨人隊的6年任職期間，球隊僅1年闖進季後賽，而且未能成功延攬賈吉（Aaron Judge）、日本巨星大谷翔平、哈波（Bryce Harper）等頂級自由球員。薩廸在去年9月遭到球隊開除，並由巨人傳奇鐵捕波西（Buster Posey）接任棒球事務總裁。

《ESPN》提到，薩廸將擔任道奇隊特別顧問，協助道奇隊老闆華特（Mark Walter）處理其他體育領域的事物。

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