MLB》遭巨人開除的前年度最佳總管薩廸 重返道奇擔任特別顧問

薩迪。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人前棒球事務總裁薩廸(Farhan Zaidi)去年9月遭球隊開除後,根據《ESPN》記者岡薩雷茲(Alden Gonzalez)報導,薩廸將重返洛杉磯道奇,擔任球隊特別顧問。

現年48歲的薩廸曾在2011年至2014年擔任運動家總管助理,2014年至2018年擔任道奇總經理,當時在球隊棒球營運總裁A.佛里曼(Andrew Friedman)的領導下工作。

請繼續往下閱讀...

薩廸在2018年11月轉戰巨人,2021年賽季更助巨人打出單季107勝的隊史紀錄,並獲得年度最佳總管殊榮,當年巨人在國聯分區賽敗給道奇。不過,巨人隊在過去三個賽季都沒有闖進季後賽,上季只打出80勝82敗的成績。

薩廸在巨人隊的6年任職期間,球隊僅1年闖進季後賽,而且未能成功延攬賈吉(Aaron Judge)、日本巨星大谷翔平、哈波(Bryce Harper)等頂級自由球員。薩廸在去年9月遭到球隊開除,並由巨人傳奇鐵捕波西(Buster Posey)接任棒球事務總裁。

《ESPN》提到,薩廸將擔任道奇隊特別顧問,協助道奇隊老闆華特(Mark Walter)處理其他體育領域的事物。

The Dodgers have hired former Giants president of baseball operations Farhan Zaidi as a special advisor.



Zaidi will also assist owner Mark Walter on his other sports interests.