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NBA》淡定談交易傳聞 杜蘭特反駁美媒稱太陽休息室「有毒」說法

2025/02/11 09:04

杜蘭特。（資料照，法新社）杜蘭特。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年季中交易大限前，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）傳出被當成交易包裹，原本有可能要轉戰勇士，但杜蘭特婉拒重返灣區，因此讓交易告吹。杜蘭特今天受訪說明，交易只是生意的一部分，同時也反擊美媒稱太陽隊休息室「有毒」的說法。

太陽隊在今年季中交易大限前，只把中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）和2026年首輪選秀籤送至黃蜂，換來前鋒馬丁（Cody Martin）、後衛米西奇（Vasilije Micic）以及2026年次輪籤。太陽仍保留杜蘭特、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）為主的三巨頭陣容，目前球隊以26勝26敗戰居西部第10。

「這只是生意的一部分。」杜蘭特談到對於自己的交易傳聞時說，「整個聯盟中，每個人都可以是被買賣的，任何上都有可能被擺上交易檯，所以我理解這點。最重要的是重回賽場，努力打好我熱愛的比賽。」

杜蘭特與太陽隊的合約將至下個賽季，他表示目標始終是履行這份合約，「整個聯盟的球隊都希望我為他們效力，這不是一件壞事，我的球團努力留下我，或者是考慮把我交易，也不算是壞事。」杜蘭特說，「這就是高需求的一部分。」

杜蘭特（右）。（資料照，法新社）杜蘭特（右）。（資料照，法新社）

另根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）聲稱，太陽隊經歷畢爾、杜蘭特等人的交易傳聞後，形容球隊休息室充滿「毒氣」。

杜蘭特今天也對此回擊，「我聽到薛爾本說我們的休息室有毒，我努力告訴那些不太了解這項運動的人，當你在比賽前45分鐘進入休息室時，很容易覺得球隊沒有凝聚力，因為那時大家都進入比賽模式，不會說太多話。有4、5個人可能會在訓練室，幾個人在重訓室，比賽前的休息室不是一個充滿歡迎氛圍的地方。」

「我覺得當你在4個月內只來我們休息室5分鐘，就這樣把我們球隊貼上『有毒』的標籤，既不公平也懶惰。」杜蘭特說，「我覺得這對我們來說不公平，但就像我說的，這是比賽的一部分，也是我們簽約時就知道的生意的一部分，這項運動有時候並不公平，但我們只能接受並面對。」

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