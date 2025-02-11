MLB》力拚重拾鬼神二刀流 道奇首曝「投手大谷」春訓投球影片

Pitcher and designated hitter, Shohei Ohtani.pic.twitter.com/g4iJdcnaBI — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） February 10, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平為了重拾二刀流身手，提前抵達球隊位於亞利桑那州的春訓基地進行自主訓練，備戰新賽季。道奇今天首度在社群平台PO出大谷的投球影驗，復健進度看似十分良好。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平持續在春訓基地進行自主訓練，今在自主訓練中先用加重球和彈力球熱身，之後站在模擬投手丘的斜坡平台上投球，接下來進入室內展開約50分鐘的打擊練習，道奇的春訓投捕報到日將在12日開訓。

大谷在2023年9月接受右肘手術，去年循序漸進的進行投球復健訓練，9月時已投到93英哩（約150公里），但大谷在世界大賽中遭遇左肩脫臼，後續接受手術治療，不得不中斷復健訓練。大谷去年12月恢復傳接球訓練，球速大約在70英哩，日前練投已達到91英哩（約146公里），顯示復健進展順利。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前透露，大谷翔平不會在小聯盟投復健賽，會直接在大聯盟出賽，會透過實戰投打練習（Live BP）來調整狀態，預計5月重返大聯盟投手丘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法