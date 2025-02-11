MLB》缺少左投的洋基 傳以小聯盟約簽前勇士冠軍成員馬澤克

馬澤克。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓當地媒體《Mass Live》記者寇堤羅（Chris Cotillo）報導，紐約洋基以一紙小聯盟合約，網羅曾效力亞特蘭大勇士的左投馬澤克（Tyler Matzek）。

現年34歲的馬澤克在2014年洛磯時期迎來大聯盟初登板，他在2016年至2019年待過獨立聯盟與響尾蛇體系，2020年在勇士隊獲得重返大聯盟機會。

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馬澤克在2021年賽季投出生涯年，單季出賽69場、24次中繼成功、防禦率2.57都寫生涯最佳紀錄，共投63局、被打擊率為1成82。馬澤克該年也幫助勇士奪得世界大賽冠軍。不過，馬澤克在2022年季後動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2023年賽季報銷。

馬澤克在2024年重返賽場，整季出賽11場、防禦率高達9.90，他在去年7月底被勇士交易至巨人，馬澤克在巨人3A出賽5場，防禦率為5.79，他在8月30日遭巨人釋出。馬澤克隨後與勇士簽小聯盟約，季後成為自由球員。

洋基隊目前的40人名單的後援群，只有左手側投希爾（Tim Hill）是左投手，佛里德（Max Fried）、和羅冬（Carlos Rodon）都是先發左投。若馬澤克在春訓期間表現出色，有望爭取升上大聯盟的機會。

馬澤克在大聯盟6個賽季，累積16勝21敗、36次中繼成功、1次救援成功，平均防禦率3.72。馬澤克自動手術後，上季的速球均速為93.6英里。

It’ll be a minor league deal for Matzek, who impressed scouts in a recent showcase. Agreement in place. https://t.co/qS3J3Nezh8 — Chris Cotillo （@ChrisCotillo） February 11, 2025

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