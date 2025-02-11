晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》缺少左投的洋基 傳以小聯盟約簽前勇士冠軍成員馬澤克

2025/02/11 09:55

馬澤克。（資料照，今日美國）馬澤克。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據波士頓當地媒體《Mass Live》記者寇堤羅（Chris Cotillo）報導，紐約洋基以一紙小聯盟合約，網羅曾效力亞特蘭大勇士的左投馬澤克（Tyler Matzek）。

現年34歲的馬澤克在2014年洛磯時期迎來大聯盟初登板，他在2016年至2019年待過獨立聯盟與響尾蛇體系，2020年在勇士隊獲得重返大聯盟機會。

馬澤克在2021年賽季投出生涯年，單季出賽69場、24次中繼成功、防禦率2.57都寫生涯最佳紀錄，共投63局、被打擊率為1成82。馬澤克該年也幫助勇士奪得世界大賽冠軍。不過，馬澤克在2022年季後動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2023年賽季報銷。

馬澤克在2024年重返賽場，整季出賽11場、防禦率高達9.90，他在去年7月底被勇士交易至巨人，馬澤克在巨人3A出賽5場，防禦率為5.79，他在8月30日遭巨人釋出。馬澤克隨後與勇士簽小聯盟約，季後成為自由球員。

洋基隊目前的40人名單的後援群，只有左手側投希爾（Tim Hill）是左投手，佛里德（Max Fried）、和羅冬（Carlos Rodon）都是先發左投。若馬澤克在春訓期間表現出色，有望爭取升上大聯盟的機會。

馬澤克在大聯盟6個賽季，累積16勝21敗、36次中繼成功、1次救援成功，平均防禦率3.72。馬澤克自動手術後，上季的速球均速為93.6英里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中