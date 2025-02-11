MLB》大谷翔平二刀流身分佔據優勢 道奇總裁點出許多好處

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇贏下「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，組成超夢幻先發投手輪值，力拚2連霸。棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）近日上Podcast上節目點出，大谷翔平的二刀流身分為球隊帶來的好處，在招募佐佐木朗希上佔有舉足輕重的位置。

道奇棒球營運總裁A.佛里曼近日在Podcast節目「Dodgers Territory」提到大谷翔平的二刀流對球隊幫助很大，因為投手只能註冊13人，但他們能夠外加一名二刀流好手，不用把大谷登錄為投手，這樣可以保持8人牛棚，讓先發輪值的調度更加彈性。

請繼續往下閱讀...

A.佛里曼也提到大谷的二刀流身分也是招募佐佐木朗希的談判籌碼之一，因為有大谷在，他們比其他球隊更可以接受佐佐木朗希的加入，因為球員每年最多只能下放小聯盟5次，他們希望能狗先發投手更多的休息時間，如果下放會付出很大的代價，所以大谷的存在可以讓球隊在不增加牛棚投手受傷的風險情況下，提高先發輪值調度的靈活性。

道奇新賽季將採6人輪值，預測是史奈爾（Blake Snell）、大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希和岡索林（Tony Gonsolin），陣中就擁有5名頭號王牌投手，陣容十分豪華。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法