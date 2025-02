MLB》讚嘆大谷翔平晚上7點就能入睡 讓前天使教頭奈文很訝異

大谷翔平。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕曾執教過道奇日本巨星大谷翔平的前天使教頭奈文(Phil Nevin),他近日在播客節目中指出,能夠執教大谷是最棒的事情,也對於大谷能在晚間7點入眠感到佩服。

奈文近日在播客節目《Great Game of What podcast》中表示,「最好的球員,對於教練來說,就是那些你完全不需要擔心的選手,你知道他們會做好準備。我從未看過比大谷翔平準備更充分的球員。」

奈文分享一個故事,2年前天使作客紅襪的比賽(為美國時間2023年4月17日),當時剛好的一年一度的波士頓馬拉松。奈文注意到當天比賽時間為上午11點10分,剛好是大谷的投球日,因此向大谷說可以依據狀況調整先發,主因是大谷的工作量太大,但大谷拒絕改變先發輪值計畫。

奈文說明,當時他大概是在1週半或兩週前與大谷討論調整先發輪值事宜,「我提到那天比賽是早上11點,我們可以做調整,到紐約(洋基)的系列賽第一場比賽再先發。」

但大谷當時婉拒改變先發輪值的計畫,奈文提到,天使隊在前一天的比賽是當地時間下午1點開打,大谷說他可以晚上7點就寢、並準備好投球。這讓奈文感到非常驚訝,還問大谷真的能否晚上7點就入睡。

大谷翔平當天先發2局賞3次三振,沒有失分。天使隊最後以5比4贏球。

