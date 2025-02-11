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體育 籃球 NBA

NBA》與福克斯聯手轟61分力克巫師 馬刺溫班亞瑪創史上首見紀錄

2025/02/11 11:46

溫班亞瑪和福克斯。（今日美國）溫班亞瑪和福克斯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「法國斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在客場出戰聯盟爐主巫師，狂砍5顆三分球，轟下31分、15籃板、4助攻、3阻攻和2抄截的全能數據，「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）貢獻30分、6助攻，兩人率隊以131：121贏球，中止2連敗之外，也寫下一項史上首見紀錄。

溫班亞瑪首節三分火力全開，4投4中豪取14分，率隊打出28：10的兇猛攻勢取得雙位數領先，巫師次節靠著武克切維奇（Tristan Vukcevic）逐漸追回失分，上半場追到63：66分三分落後。福克斯和溫班亞瑪在第四節聯手發威，溫班亞瑪砍進關鍵三分球穩住領先優勢，索漢（Jeremy Sochan）連拿5分奠定勝基，馬刺終場以131：121擊敗巫師，賞給對手3連敗，本季第10勝尚未開胡。

溫班亞瑪此役狂砍5顆三分球，轟下31分、15籃板、4助攻、3阻攻和2抄截，成為NBA史上第一位單場累積這些數據的球員，福克斯貢獻30分、6助攻，另外18罰15中，卡斯特（Stephon Castle）替補挹注16分；武克切維奇攻下巫師全隊最高的18分、6籃板，霍姆斯（Richaun Holmes）挹注17分，波爾（Jordan Poole）有16分、6籃板和4助攻。

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

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