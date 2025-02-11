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NBA》慘！繼神獸AD後長人加佛德也受傷 獨行俠還遭國王準絕殺

2025/02/11 12:29

獨行俠中鋒加佛德受傷。（美聯社）獨行俠中鋒加佛德受傷。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠中鋒加佛德（Daniel Gafford）今天在比賽中右膝受傷倒地，這是繼新隊友A.戴維斯（Anthony Davis）後，獨行俠陣中的長人傷兵名單再添1人。

加佛德在第二節剩下約10分多鐘時，突然受傷倒地、並抱著右膝，表情相當痛苦。加佛德在其他人的攙扶下退場進休息室，並將接受檢查。加佛德此戰出賽10分鐘，留下4分、3籃板、2助攻的成績。 根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，加佛德是右膝扭傷。

A.戴維斯先前透過重磅交易與東契奇（Luka Doncic）互換東家，讓他轉戰獨行俠。A.戴維斯轉隊首秀繳出26分、16籃板、7助攻、3火鍋的優異表現，比賽中卻受傷退場，經檢查為左內收肌拉傷，估計可能會缺陣1個月。

獨行俠陣中的其他長人，包含中鋒萊福利（Dereck Lively II）右腳踝應力性骨折、
替補中鋒鮑威爾（Dwight Powell）髖部拉傷，如今加佛德受傷，可能讓獨行俠禁區戰力大受影響。

獨行俠今天在主場迎戰國王，雙方殺至延長賽，國王球星德羅森（DeMar DeRozan）在延長賽最後2秒晃過對方兩人防守，拋投得分逆轉比數，最後讓獨行俠以128比129輸球。獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）貢獻30分，德羅森一人獨拿42分。

國王德羅森（左）。（法新社）國王德羅森（左）。（法新社）

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