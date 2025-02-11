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日職》休賽季外遇AV女優被抓包的東克樹 連2年扛橫濱開幕戰先發

2025/02/11 11:38

橫濱王牌左投東克樹。（資料照，產經體育提供）橫濱王牌左投東克樹。（資料照，產經體育提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《產經體育》報導，橫濱DeNA隊29歲王牌左投東克樹將擔任今年開幕戰先發投手，這將是他連續2年、生涯三度扛開幕戰先發大任。

東克樹是在2017年日職選秀會獲橫濱DeNA第一指名的強投，他曾在2023年交出單季16勝3敗、防禦率僅1.98，勝率高達8成42，讓他收下該年的中央聯盟勝投王，同時他也獲得央聯投手金手套。

東克樹去年先發26場，交出13勝4敗、防禦率2.16的成績，共投183局是全12球團最多，賞140次三振，被打擊率2成43，每局被上壘率為1.05。東克樹上季也幫助橫濱DeNA奪得「日本一」總冠軍。

橫濱監督三浦大輔表示，東克樹過去兩年都是球隊先發輪值主力，「今年我們也期待他能夠作為先發支柱，穩定貢獻整個賽季。」三浦監督也特地在今天11日上午11點11分致電給東克樹，告知他擔任開幕先發投手，「這個決定很早就做了，他的背號是11號，所以選了一連串1個時間點。」

此外，東克樹在休賽季捲進桃色緋聞，遭日媒《週刊文春》爆料外遇AV女優末廣純。東克樹隨後也在IG發文，表示對於背叛支持的球迷、球團相關人員還有一直支持他的家人，他深感抱歉，東克樹也提到已經向妻子道歉並接受她的訓斥。

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