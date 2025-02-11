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桌球》最新世界排名出爐！ 高承睿、張佑安、郭冠宏再創生涯新高

2025/02/11 11:07

高承睿。（資料照，取自WTT官網）高承睿。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布最新世界排名，新加坡大滿貫賽首度闖進16強的「柚子同學」高承睿，從24名上升至21名，再創生涯最佳，18歲的張佑安在拿下新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍後，也上升至生涯最佳的72名。

本週世界排名出現劇烈變化，19歲的中國「小石頭」林詩棟在新加坡大滿貫賽男單決賽擊退隊友梁靖崑後，進帳2000分積分，總分8025分也超越王楚欽的7775分，首度登上世界球王寶座，獲得亞軍的梁靖崑也拉下日本一哥張本智和，從第4名升到第3。

新加坡站闖進4強的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，獲得700分積分，從第14名竄升至第10，也是首度躋身世界前十。

台灣一哥林昀儒在新加坡大滿貫賽雖闖進8強，也有350分進帳，但從12名滑落至14名。

馮翊新、黃彥誠則分別下滑至54、63名，廖振珽73名。16歲小將郭冠宏在新加坡站U19男單4強賽敗給張佑安，仍小有收穫，從91名上升至89名，再創生涯新高。

女子組排名方面，中國新秀蒯曼在搶下新加坡大滿貫賽女單亞軍後，從15名躍居第7，寫下生涯新高，鄭怡靜也從11名被擠到12名。

其他台灣女將，老將黃怡樺上升4名來到30名、簡彤娟維持在47名、李昱諄72名、鄭先知75名、陳思羽79名、劉馨尹86名。

男雙方面，在新加坡大滿貫賽首次搭配就獲得亞軍的林昀儒/高承睿，首次進榜就衝上11名。女雙排名，新加坡站闖進4強的鄭怡靜/李昱諄則從第5名上升至第3名。

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