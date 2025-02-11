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NBA》灰狼首節「超鐵」只進2球 蟻人狂飆44分仍慘敗騎士

2025/02/11 12:03

灰狼今天第一節團隊21投僅2中。（美聯社）灰狼今天第一節團隊21投僅2中。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天客場挑戰東部第一騎士，不過首節團隊手感冰冷，整節只命中2球種下敗因，儘管一哥愛德華茲（Anthony Edwards）最後狂飆44分，但仍以107比128慘敗。

灰狼今天首節進攻大當機，一開賽就被騎士打出一波16比0攻勢，直到4分56秒時，才靠著戈貝爾（Rudy Gobert）的罰球「破蛋」，而團隊第一顆命中出現在2分55秒，由愛德華茲投進三分才突破16投0中的窘境。

總計灰狼第一節團隊21投2中，命中率9.5%，加上7個罰球單節只拿12分，讓比賽早早定調，儘管後續灰狼命中率恢復正常，不過騎士始終維持著雙位數領先，第四節甚至一度將領先拉到全場最大26分，最終輕鬆取勝。

此戰灰狼一哥愛德華茲攻下全場最高44分，但並未獲得隊友火力支援，整隊得分次高為替補迪林漢姆（Rob Dillingham）的13分。

騎士方面先發5人得分全數上雙，團隊命中率高達51.1%，莫布里（Evan Mobley）28分10籃板，米契爾（Donovan Mitchell）則貢獻了23分。

愛德華茲（中）攻下全場最高44分。（美聯社）愛德華茲（中）攻下全場最高44分。（美聯社）

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