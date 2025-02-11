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NBA》有戲！柯瑞轟38分宰公鹿 巴特勒加入後勇士2連勝

2025/02/11 11:46

柯瑞（右）。（今日美國）柯瑞（右）。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客公鹿，一哥柯瑞（Stephen Curry）飆38分，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）貢獻20分，率隊以125：111笑納2連勝。

勇士迎來巴特勒後，持續磨合當中，而前役球隊也在他助拳之下獲得勝利。今天作客公鹿，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣，剛透過交易來的新同學庫茲馬（Kyle Kuzma）先發上陣。

勇士上半場團隊命中率45.7%，首節取得領先後，一路穩紮穩打，一哥柯瑞半場拿下15分最高，希爾德（Buddy Hield）拉上先發也繳出14分，半場打完暫時以58：51領先。

公鹿在第3節一度超前，但勇士很快穩住陣腳要回領先，末節亂流時，輪到波斯特（Quinten Post）跳出，連續命中兩記三分球，再度擴大優勢，柯瑞重回場上也續飆三分球，不給對手任何逆轉機會。

勇士5人得分上雙，今天迎來生涯第1000場例行賽出賽的柯瑞飆進6顆三分球，轟下38分、6籃板，巴特勒進帳20分、9籃板、6助攻、4抄截，表現相當全能。公鹿方面，里拉德（Damian Lillard）轟下38分、7助攻，但也出現10次失誤，無力助隊贏球。

巴特勒（左）。（今日美國）巴特勒（左）。（今日美國）

里拉德（右）。（美聯社）里拉德（右）。（美聯社）

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