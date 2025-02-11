經典賽》林家正獲大聯盟約後辭退WBCQ 蔡其昌表達祝福跟「歹勢」

中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕旅美好手林家正今天在自己社群宣布，已和美職運動家隊簽約，並獲得自2019年進入美國職棒以來首次的大聯盟春訓邀請，也因運動家隊要求他完整參與春訓，林家正宣布辭退經典賽資格賽（WBCQ）。

林家正在文中並感謝中職會長蔡其昌，替國家隊提供最強大後勤，讓他得以在春訓報到日順利報到。

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今天中職新春團拜，被問及林家正辭退WBCQ，蔡其昌說：「從12強大家就可以看出來，他對比賽的掌控能力高，是很優秀的捕手。他的自我要求也很高，休息日也都在自主訓練，給他一個機會很公平，也希望他一直留在大聯盟，就不要回小聯盟了。」

中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）

對於林家正的感謝，蔡其昌笑著坦言：「害我很『歹勢』。」蔡其昌說，所謂行政上協助，就是林家正在12強賽受傷後，回台灣他協助安排醫院檢查，並關心他狀況。

蔡其昌說：「大概家正有感受到關心，所以寫到我。就中職立場，如果他不回去，當然希望他留在中職，但回去打拚我們當然也支持。我們當時也只是協助他，看怎麼有效率的追尋他的夢想，也是一個緣份。其實不只家正，有來尋求協助的選手，我們都會盡力幫忙，也謝謝他記得我。」

蔡其昌說，國家隊部分目前暫時只接收到林家正辭退的消息，但詳細名單狀況要看教練團商量。

中職新春團拜。（記者王藝菘攝）

中職新春團拜。（記者王藝菘攝）

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