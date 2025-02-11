晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》林家正獲大聯盟約後辭退WBCQ 蔡其昌表達祝福跟「歹勢」

2025/02/11 11:48

中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕旅美好手林家正今天在自己社群宣布，已和美職運動家隊簽約，並獲得自2019年進入美國職棒以來首次的大聯盟春訓邀請，也因運動家隊要求他完整參與春訓，林家正宣布辭退經典賽資格賽（WBCQ）。

林家正在文中並感謝中職會長蔡其昌，替國家隊提供最強大後勤，讓他得以在春訓報到日順利報到。

今天中職新春團拜，被問及林家正辭退WBCQ，蔡其昌說：「從12強大家就可以看出來，他對比賽的掌控能力高，是很優秀的捕手。他的自我要求也很高，休息日也都在自主訓練，給他一個機會很公平，也希望他一直留在大聯盟，就不要回小聯盟了。」

中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）中職會長蔡其昌。（記者王藝菘攝）

對於林家正的感謝，蔡其昌笑著坦言：「害我很『歹勢』。」蔡其昌說，所謂行政上協助，就是林家正在12強賽受傷後，回台灣他協助安排醫院檢查，並關心他狀況。

蔡其昌說：「大概家正有感受到關心，所以寫到我。就中職立場，如果他不回去，當然希望他留在中職，但回去打拚我們當然也支持。我們當時也只是協助他，看怎麼有效率的追尋他的夢想，也是一個緣份。其實不只家正，有來尋求協助的選手，我們都會盡力幫忙，也謝謝他記得我。」

蔡其昌說，國家隊部分目前暫時只接收到林家正辭退的消息，但詳細名單狀況要看教練團商量。

中職新春團拜。（記者王藝菘攝）中職新春團拜。（記者王藝菘攝）

中職新春團拜。（記者王藝菘攝）中職新春團拜。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中