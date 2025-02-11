NBA》約基奇砍40分、只打三節就下班 金塊打爆拓荒者喜收7連勝

約基奇（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天交出40分表現，只打三節就下班，23歲小將C.布朗（Christian Braun）也貢獻26分，金塊最後以146比117輕取拓荒者，讓金塊收下7連勝，目前以35勝19敗暫居西部第三。

金塊上半場打完以70比55領先，第三節金塊一度被追至78比71，但金塊隨即打出一波14比3攻勢，加上約基奇單節貢獻15分，金塊前三節打完以112比92領先。金塊末節最多領先到32分之多，最後以29分之差贏球。

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金塊全場有6人得分上雙，約基奇此戰只前三節，上場31分鐘，全場22投15中，砍進40分、8助攻、7籃板，另有3抄截、1次阻攻。C.布朗全場14投12中得到26分；J.穆雷（Jamal Murray）貢獻17分、8助攻，特勞瑟（Julian Strawther）18分。皮克特（Jalen Pickett）14分，納吉（Zeke Nnaji）11分。

拓荒者全場也有6人得分上雙，班頓（Dalano Banton）替補拿22分，柯林根（Donovan Clingan）得到21分，阿夫迪賈（Deni Avdija）16分，艾頓（Deandre Ayton）10分，A.西蒙斯（Anfernee Simons）17分，夏普（Shaedon Sharpe）11分。拓荒者以23勝31敗排西部第12名。

C.布朗（左）。（今日美國）

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