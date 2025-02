NBA》不滿東契奇被交易 多名獨行俠球迷場邊抗議就遭趕出場

獨行俠球迷高舉開除總管哈里森(Nico Harrison)的海報,就遭保全請出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠日前和湖人完成東契奇(Luka Doncic)、戴維斯(Anthony Davis)互換的世紀交易後,讓許多獨行俠球迷大感不滿。獨行俠今天在主場迎戰國王的比賽,現場達拉斯球迷數度對球隊管理曾發出噓聲,更有球迷高舉開除總管哈里森(Nico Harrison)的海報,隨後就遭保全請出場。

根據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)在社群媒體X上指出,獨行俠與國王的下半場比賽,第一次是獨行俠老闆杜蒙特(Patrick Dumont)回到場邊座位的時候,其他時候是球迷被保全請出場。

比賽暫停時間,獨行俠主場美國航空中心(American Airlines Center)播放歌曲邀球迷唱歌同樂,卻有一名男性球迷突然大喊「Fire Nico」,現場轉播單位鏡頭立即拉開並轉向其他球迷。

該名男性球迷隨後還高舉「Fire Nico」的抗議海報,最後也被現場保全請出場。

國王隨隊記者安德森(Jason Anderson)也在社群媒體X上發文,「從我們的視角來看,保全人員似乎正在驅逐那些高喊或者高舉『Fire Nico』標語的獨行俠球迷,目前已經有數名球迷被帶離球場。」

獨行俠今天與國王鏖戰至延長賽,最後以128比129輸球。

