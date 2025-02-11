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體育 籃球 NBA

NBA》不滿東契奇被交易 多名獨行俠球迷場邊抗議就遭趕出場

2025/02/11 14:04

獨行俠球迷高舉開除總管哈里森（Nico Harrison）的海報，就遭保全請出場。（美聯社）獨行俠球迷高舉開除總管哈里森（Nico Harrison）的海報，就遭保全請出場。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠日前和湖人完成東契奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）互換的世紀交易後，讓許多獨行俠球迷大感不滿。獨行俠今天在主場迎戰國王的比賽，現場達拉斯球迷數度對球隊管理曾發出噓聲，更有球迷高舉開除總管哈里森（Nico Harrison）的海報，隨後就遭保全請出場。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在社群媒體X上指出，獨行俠與國王的下半場比賽，第一次是獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）回到場邊座位的時候，其他時候是球迷被保全請出場。

比賽暫停時間，獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）播放歌曲邀球迷唱歌同樂，卻有一名男性球迷突然大喊「Fire Nico」，現場轉播單位鏡頭立即拉開並轉向其他球迷。

該名男性球迷隨後還高舉「Fire Nico」的抗議海報，最後也被現場保全請出場。

國王隨隊記者安德森（Jason Anderson）也在社群媒體X上發文，「從我們的視角來看，保全人員似乎正在驅逐那些高喊或者高舉『Fire Nico』標語的獨行俠球迷，目前已經有數名球迷被帶離球場。」

獨行俠今天與國王鏖戰至延長賽，最後以128比129輸球。

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