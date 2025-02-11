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體育 籃球 NBA

NBA》SGA帶頭轟31分 雷霆下三分雨破隊史賞鵜鶘9連敗

2025/02/11 14:54

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日在主場迎戰鵜鶘轟下31分，只打3節就提前打卡下班，再加上全隊砍進27顆三分球刷新隊史紀錄，聯盟戰績最佳的雷霆終場以137：101痛宰西部爐主鵜鶘，收下6連勝。

雷霆首節開局就展現兇猛的三分攻勢，打出一波15：5的攻勢取得雙位數領先，吉爾吉斯亞歷山大上半場就貢獻17分，全隊更是飆進14顆三分球，雷霆取得72：50的大幅領先。雷霆最多領先達39分，吉爾吉斯亞歷山大和先發球員打完三節後就提前打卡下班，雷霆終場就以137：101大勝，賞給鵜鶘9連敗。

雷霆團隊投籃命中率高達51.6％，三分球55投27中，三分進球數刷新隊史單場紀錄，吉爾吉斯亞歷山大砍進4顆三分球，轟下全場最高的31分，外帶3抄截，威金斯（Aaron Wiggins）替補挹注24分，威廉斯（Jalen Williams）有16分、5籃板和5助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）傷癒復出第2戰繳出12分、6籃板和5阻攻的表現。

鵜鶘以墨菲（Trey Murphy III）的23分最佳，另有7籃板和5助攻，威廉森（Zion Williamson）貢獻17分、5助攻，霍金斯（Jordan Hawkins）則有12分、5籃板。

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