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NBA》東契奇轉隊首秀拿14分 湖人狂電爵士豪取6連勝

2025/02/11 14:11

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天迎來在湖人首秀，他小試身手打了24分鐘，拿下14分、5籃板、4助攻，美中不足的是三分球7投僅1中，但和隊友搭配不錯，終場紫金大軍以132：113痛宰爵士，豪取6連勝。

歷經重磅交易後加入湖人的東契奇，今天重返賽場，外界對於他披上紫金戰袍亮相，相當期待，球隊也準備了東契奇77號戰袍給進場球迷，現場呈現一片黃海。

東契奇今天重返賽場，球隊也準備了東契奇77號戰袍給進場球迷，現場呈現一片黃海。（今日美國）東契奇今天重返賽場，球隊也準備了東契奇77號戰袍給進場球迷，現場呈現一片黃海。（今日美國）

東契奇今天在首節命中三分球，這是他轉戰湖人後的首度進球，獲得全場球迷熱烈喝采。上半場湖人團隊命中率高達60%，里維斯（Austin Reaves）攻下全隊最高15分、東契奇11分，兩節結束湖人已取得72：47大幅領先。

易籃後，湖人持續擴大領先，爵士無法找到突破之道，也因失誤太多無力追擊，在大幅領先情況下，詹姆斯（LeBron James）和東契奇都提早退場休息，兩人首次搭配似乎默契不錯。

湖人今天 7人得分上雙，詹姆斯繳出全隊最高24分、8助攻，里維斯22分，八村壘21分，連續6場比賽得分破120分，展現驚人火力。爵士方面，柯林斯（John Collins）和馬卡南（Lauri Markkanen）都拿下17分最高。

東契奇。（今日美國）東契奇。（今日美國）

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

東契奇、詹姆斯和八村壘。（美聯社）東契奇、詹姆斯和八村壘。（美聯社）

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