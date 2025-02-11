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不能漏氣！睽違20年再辦全運會雲林祭出全國最高培訓金目標是20金

2025/02/11 14:47

雲林縣承辦2025全運會，為爭取最佳成績縣府祭出全國最高奪牌培訓獎助金，圖為去年縣府表揚全民運動會表現優異選手及教練。（雲林縣府提供）雲林縣承辦2025全運會，為爭取最佳成績縣府祭出全國最高奪牌培訓獎助金，圖為去年縣府表揚全民運動會表現優異選手及教練。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕睽違20年雲林縣府再承辦全國運動會（全運會），做為地主隊縣府目標是20面金牌，為達標從2022年啟動績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫，績優選手每月最高補助2萬5000元、潛力培訓選手最高8000元，為目前全國培訓獎助金最高縣市。

縣府教育處指出，2025年全運會10月18日至23日在雲林舉辦，共有35個競賽種類，其中霹靂舞是首次納入比賽項目，各項賽事共計將有1萬多名選手參賽。

教育處表示，為讓縣內績優及具有潛力選手能專注練習為雲林奪牌，縣府啟動全運會績優選手奪牌培訓獎助金計畫，補助對象分為績優選手、潛力培訓選手，其中績優選手為曾在2021、2023年全運會各項競賽種類及項目獲得前3名；潛力培訓選手為各單項委員會提報未在前2屆全運會獲前3名，但在其他全國賽事表現優異選手。

教育處說，績優選手培訓獎助金個人項目部分，第1名每月2萬5000元、第2名1萬8000元、第3名1萬5000元；團體項目或接力賽第一名每月1萬8000元、第2名1萬2000元、第3名1萬元。

潛力培訓選手個人項目每人每月8000元，團體項目每人每月6000元。

教育處表示，目前培訓中有52人，包括績優選手36人、潛力培訓有16人，項目以田徑最多有15人，其次羽球14人、軟網6人、霹靂舞5人、跆拳道4人、武術3人、角力2人及射擊、舉重、柔道各1人。

教育處指出，2021年全運會雲林奪7金5銀10銅、2023獲3金11銀10銅，2025年目標是奪20金。

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