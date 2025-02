MLB》台灣鐵捕林家正簽約運動家！大聯盟記者嘆：WBCQ一大損失

林家正。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊世界棒球12強冠軍主戰捕手林家正,今透過臉書宣布與美職運動家簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約,同時也確定辭退今年2月的世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)。大聯盟官網記者克雷爾(Michael Clair)也直言,這是WBCQ一大損失。

林家正今天在臉書中聲明,自己已經和運動家隊簽約,並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到,也收到2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。由於運動家隊要求能夠完整參加春訓,因此不得不向國家隊辭退這屆經典賽資格賽。

請繼續往下閱讀...

在12強賽期間就很關注台灣隊表現的大聯盟官網記者克雷爾,今天也在X上轉發林家正與運動家簽約的消息,他直呼:「這對WBCQ是巨大損失,但對運動家而言是一筆出色的簽約!林家正是一位優秀的球員,擁有很棒的態度。」

Huge loss for the WBCQ, but great signing for the A's! Lyle Lin is a great ballplayer with a great attitude. https://t.co/i8Cu0QXCiu

另外,報導運動家農場的媒體《A's Farm》主編莫里亞提(Bill Moriarity)也分享了林家正加盟運動家的消息,並指出林家正預計將加入運動家2A,與左打捕手馬怪爾(Shane McGuire)一同分擔主戰捕手的任務。

The A's have signed 27-year-old RHH catcher Lyle Lin to a minor league deal with a spring training invite. He split last season between Arizona's AA & A+ affiliates. Expecting he'll likely be part of the catching corps at Double-A Midland this season along with LHH Shane McGuire.