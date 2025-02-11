MLB》讚嘆大谷遙不可及！日本二刀流新星談對決：投打都不想看到他

森井翔太郎。（資料照，取自運動家官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲二刀流大物森井翔太郎日前以151.05萬美元簽約金加盟運動家。今天在母校桐朋高校舉行記者會，森井翔太郎談到二刀流「大前輩」大谷翔平，直言大谷是遙不可及的存在。

森井翔太郎身高183公分、體重88公斤，是一名右投左打的選手，能鎮守游擊防區，最快曾經丟到153公里，高中生涯累積45轟。日媒日媒《Full-Count》報導，森井的簽約金寫下日本業餘選手未經日職、直接挑戰大聯盟的史上最高紀錄；另外，運動家還提供25萬美元作為學業補助金。

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談及以二刀流在大聯盟發光發熱的道奇日本巨星大谷翔平，森井翔太郎表示，隨著訓練逐漸加深，他越來越能體會二刀流有多麼困難，也讚嘆大谷現在就是個遙不可及的存在，但也希望自己未來能夠迎頭趕上，甚至超越他。

當被問及是否期待與大谷翔平對決，森井翔太郎笑著說道：「不管是要以投手來面對打者，還是要以打者來面對投手，我都不想碰上他啊！」這番話也讓現場媒體笑聲四起。

森井翔太郎選擇跳過日職，直接挑戰大聯盟，他透露很多親戚都連絡他，感覺這件事比自己想像的還受關注。至於未來目標，森井翔太郎喊話，希望能在4、5年內升上大聯盟舞台。

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