台韓棒球國際交流賽今日開戰 今日賽事預告與轉播

台灣隊今、明兩日將與韓職樂天巨人交手，為經典賽資格賽做足準備。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

為了備戰經典賽資格賽，今、明兩日台灣隊將於台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊進行2場交流賽，台灣隊派出呂詠臻掛帥先發，迎戰曾在杭州亞運封鎖日本社會人的朴世雄，歡迎各位熱愛棒球的球迷朋友們鎖定轉播，一起為台灣好手們加油！

請繼續往下閱讀...

NBA今日有2場轉播賽事，首場比賽將帶來尼克迎戰溜馬的賽事，接著將由近12場勇奪10勝的灰熊，對上近5戰苦吞4敗的太陽，喜愛NBA的球迷朋友不要錯過！

羽球混團亞錦賽來到第2輪，台灣好手們將在今日出戰新加坡，而遠征哈爾濱參與亞冬運的選手們今日也有比賽進行，歡迎各位觀眾一起透過轉播，為台灣選手們加油！

HBL高中籃球甲級聯賽今日依舊有賽事進行，持續為觀眾帶來5場賽事的轉播，喜愛籃球以及各學校的球迷不要錯過！

台韓國際交流賽

18:25 樂天巨人@台灣 緯來體育、愛爾達體育1台（18:05）、華視（17:58）

NBA

08:30 尼克@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 灰熊@太陽 緯來體育

HBL高中籃球甲級聯賽

12:00 陽明高中@淡水商工 女生複賽

13:40 北一女中@普門中學 女生複賽

15:20 東泰高中@南山高中 男生準決賽

17:00 錦和高中@南湖高中 男生準決賽

18:40 能仁家商@光復高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育2台

羽球混團亞錦賽 第二輪

09:30 馬來西亞@香港 B組

17:00 台灣@新加坡 A組

轉播：愛爾達體育3台

亞冬運

10:55 越野滑雪 女子4X5公里接力決賽

13:25 花式滑冰 女子短曲

18:55 冰壺 女子預賽 日本@台灣

轉播：愛爾達體育4台（原音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法