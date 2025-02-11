運動學術界邁向國際 亞洲運動永續線上論壇初登板

亞洲運動永續系列線上論壇

〔體育中心/綜合報導〕由臺灣體育運動管理學會、日本綠色運動聯盟及國立清華大學運動事業及政策中心共同合辦的第一次亞洲運動永續系列線上論壇預定於2月20日進行，本次論壇共計邀請四個國家的講者分享他們在推動永續工作的經驗。

本次的四位講者包括運動生態創辦人帕瑪林（瑞士）、菲律賓慈善協會創辦人阿莫里斯（菲律賓）、日建株式會社創辦人雨宮清（日本），以及新北市政府體育局競技運動科謝秀瑜科長。

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運動生態創辦人帕瑪林近年極力推動運動綠領人才的培育，開發各種培訓課程及媒合人力市場，他也將分享綠領運動人才的市場現況、須具備的能力及知識等。阿莫里斯在一年前創辦了協會倡議永續發展，阿莫里斯深信運動可以讓社會更美好，具體工作包括結合菲國行政部門辦理運動永續大使計畫，在偏鄉地區推廣運動教育專案，爭取企業贊助運動事務。日建株式會社創辦人雨宮清在80年代到高棉工作，因親眼目睹內戰對百姓造成的身心創傷，開始思考發明掃雷機，近六十部的掃雷機遍布在高棉、阿富汗及尼加拉瓜等，之後在家鄉創建和平運動廣場，提倡運動有益身心健康並傳遞和平理念。新北市萬金石馬拉松是國內第一個獲得世界田徑總會金標的馬拉松賽事，也獲得美國責任運動協會的銀質認證，謝秀瑜科長將分享他們的環境永續作為。

永續論壇已經是常見的知識分享及經驗交流平台，搭配傳播科技的進步，線上論壇辦理有如家常便飯，但過往亞洲運動界對於永續事務較少著墨，這次在台日兩國運動界的努力下，催生了第一個永續線上論壇。

本次線上論壇為免費參加，播出平台為國立清華大學運動事業及政策中心的YT，播出平台連結如後：https://www.youtube.com/live/wS2yU8ewTbY，另外，黃煜教授特別提到本次永續論壇也彰顯國內政府部門及學術單位的合作成效，特別是國科會近年持續支持運動界推動環境永續不遺餘力，運動學術界才得以邁向國際，特別是在亞洲地區擔任領頭羊的角色。

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