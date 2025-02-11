MLB》休季送走2名捕手的洋基網羅27歲前大物 將獲邀參加大聯盟春訓

赫南德茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動，洋基以小聯盟合約網羅27歲捕手赫南德茲（Ronaldo Hernandez）與26歲左投桑德里奇（Jayvien Sandridge），近日也宣布兩人將以非40人名單受邀者的身分參加大聯盟春訓。

來自哥倫比亞的赫南德茲曾是備受期待的大物新秀，2019年分別入選《棒球美國》與《MLB Pipeline》的百大新秀第56名與第84名；同時在2020年也是光芒農場前10名的潛力好手。2020年休季光芒將他交易至紅襪，換來左投斯普林斯（Jeffrey Springs）。

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紅襪在2022年兩度將赫南德茲拉上大聯盟，但皆未留下出賽紀錄，隨後在該年休季將他移出40人名單。赫南德茲去年季前以小聯盟合約加盟響尾蛇，並在3A出賽63場，打擊三圍.311/.357/.507，累積11轟，但優異的表現仍未獲升上大聯盟的機會。

洋基休季將金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）交易至紅人，換回牛棚右投克魯茲（Fernando Cruz）捕手傑克森（Alex Jackson），又將小聯盟捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）送往紅襪。目前40人名單中除了主戰威爾斯（Austin Wells），僅剩埃斯卡拉（J.C. Escarra）與羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）2名捕手。

桑德里奇曾效力金鶯、紅人與教士體系，合計小聯盟6個賽季，防禦率為3.87，上季他在教士2A與3A共累積61局投球，送出95次三振與49次保送，防禦率4.28。洋基將赫南德茲與桑德里奇加入春訓名單後，目前計畫參加春訓的球員已達69人。

桑德里奇。（資料照）

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