HBL》全新嘗試！3／9台北小巨蛋男、女冠軍賽 確定「售票」

HBL男、女子甲級決賽將於3月8、9日於台北小巨蛋登場，高中體總今天宣布男、女子組冠軍賽將首次「售票」。（資料照）

〔記者林岳甫／新北報導〕113學年HBL男、女子甲級決賽將於3月8、9日於台北小巨蛋登場，高中體總今天宣布男、女子組冠軍賽將首次「售票」。高中體總秘書長朱彩鳳指出，售票是首度嘗試，假使回應不錯，也考慮擴大到季軍賽甚至是4強賽，希望讓更多人可以一起看見熱血的高中籃球。

HBL男、女子甲級4強賽於2月15、16日起於ibon售票系統正式開放索、售票。朱彩鳳指出，高中體總為使票券有效使用，近年推出兩階段門票、實名制登記、補位入場等措施，最大目的就是要杜絕黃牛，畢竟許多人若搶不到票就很可惜，同時有不少人反映願意買票支持，因此也興起「售票」的想法。

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高中體總決定在本屆首次從男、女生冠軍賽場次試辦「售票」，冠軍賽將在3月9日登場，至於3月8日及3月9日男、女季軍賽仍維持「索票」方式辦理。朱彩鳳強調，兩場冠軍賽的售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用，會全數提供晉級冠軍賽的4隊，協助基層學生籃球運動發展。

本屆總決賽票券分為3月8日第1、2場次及第3、4場次；3月9日第1、2場次（季軍賽）及第3、4場次（冠軍賽）4種票券。3月8日4強賽門票自2月15日起索票；3月9日季軍賽及冠軍賽門票，自2月16日起開始索票及售票。

男、女冠軍賽售票分為「一般售票區」及「青春動滋券售票專區」。一般售票區票價自100元至500元，球迷可以至全台7-ELEVEN門市ibon機台或ibon網站以現金或信用卡支付方式購買票券，每人可購買2張票券；「青春動滋券售票專區」則配合推廣教育部體育署「青春動滋券」政策，特別規劃16-22歲球迷得以「青春動滋券」購買門票的專屬區域，每張票價500元，每人可購買1張票券，凡購買500元區域之門票進場觀眾，將可憑票券於現場兌換高中體總吉祥物Woohoo小花娃娃一隻。

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