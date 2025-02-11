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MLB》去年季後賽表現出色 後援投手史坦內克曝續留大都會原因

2025/02/11 17:53

史坦內克。（資料照，法新社）史坦內克。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上個月底以1年450萬美元的合約，外帶50萬美元的激勵獎金回鍋大都會的後援投手史坦內克（Ryne Stanek），今天接受採訪時坦言，球團很照顧他的家人，再加上團隊成員氣氛良好，是他選擇續留球隊的原因。

目前33歲的史坦內克，去年先後效力水手與大都會，一共63場的出賽皆擔任後援角色，55.1局的投球送出67次三振，繳出7勝3敗、防禦率4.88（ERA+78）的成績。而在季後賽有8局的投球，防禦率3.38表現出色，雖在季後投入自由市場，但最後大都會選擇繼續與他簽約。

史坦內克今天接受採訪坦言，一開始雖不知道能否重返大都會，但他非常希望自己能留下來，「我在這裡度過很愉快的時光，我們也很明顯地希望這件事會發生，但這件事其實並不如我所想的這麼確定，所幸很快就處理妥當。」

史坦內克繼續補充，他認為團隊十分照顧他的家人，以及大都會休息室的氛圍，是他為何會在去年如此享受的原因，「球團很歡迎我和我家人的到來，這是每個人很容易就能看出來的。但非常多幕後的事物，像是球團對於那些家庭中有小孩的員工的生活品質，這其實比大多數人想像地都要來的重要，他們對我的家人照顧的無微不至，這對我來說意義重大。而且顯而易見，這些休息室的夥伴們非常讚，我們也有許多球員回鍋，這非常的酷。」

大都會簽回史坦內克後，為了清出40人名單空間，選擇將曾效力過中職樂天桃猿的洋投狂威（Dylan Covey）給指定讓渡（DFA），而根據小聯盟的異動名單中，狂威在美國時間6日選擇再度成為自由球員。

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