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HBL》陽明淘汰普門前進台北小巨蛋 女子組4強全數出爐

2025/02/11 17:23

陽明許語珊（中）攻下全隊最高的21分，率隊晉級4強。（記者林正堃攝）陽明許語珊（中）攻下全隊最高的21分，率隊晉級4強。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕陽明高中在113學年HBL女子甲級8強賽染上「第四節當機」的毛病，還好今天有頂住對手反撲的壓力，陽明最終以72：66打敗上屆亞軍普門中學，也確定拿下女子組4強門票，同時本屆4強也全數出爐。

陽明在前三節打完還領先13分，想不到第四節大當機一度遭到普門扳平，教練李台英指出，第四節當機的毛病是8強階段所遇到最大的問題，此仗被追平後隨即喊出暫停，就告訴球員找出前三節對的打法即可，最後也有驚無險收下8強賽的第4勝。

陽明此仗表現最佳是許語珊的21分、13籃板，蘇衡雖然到第四節才得分破蛋，也繳出5分、4籃板和10助攻，何采琪挹注18分。

6連勝永仁高中、淡水商工、衛冕軍北一女中都篤定晉級，陽明4勝入手後，因永平高中、普門、南山高中、苗栗高商最多就是3勝，陽明也確定搭上晉級列車，明天對上強敵淡水商工，贏球還有機會搶下4強第2種子。

普門在第四節一度追平可惜最後還是功虧一簣，陳詩晴22分、9籃板，李宜庭繳出17分、9籃板及8助攻，潘以柔15分、11籃板，黃靖媞10分、8籃板。

陽明許語珊（中）籃下強攻。（記者林正堃攝）陽明許語珊（中）籃下強攻。（記者林正堃攝）

陽明何采琪快攻上籃。（記者林正堃攝）陽明何采琪快攻上籃。（記者林正堃攝）

普門陳詩晴攻下全場最高的22分。（記者林正堃攝）普門陳詩晴攻下全場最高的22分。（記者林正堃攝）

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