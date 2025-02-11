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NBA》湖人交易威廉斯失敗後新補強人選！傳與前樂透區中鋒互有好感

2025/02/11 17:53

蘭恩。（資料照）蘭恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人在交易大限前壓線向黃蜂換來23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams），但因體檢未過導致交易取消，如今傳出湖人有新補強人選。

湖人在交易大限前送出菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年未保護首輪籤、2030年選秀籤互換，跟黃蜂換來身高213公分、23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams）。不過之後卻傳出威廉斯體檢未過，最終這筆交易告吹。

根據溜馬隨隊記者多皮拉克（Dustin Dopirak）報導，原本預計遭巫師裁掉後與溜馬簽約的蘭恩，將不再加入溜馬，因為溜馬今天宣布以10天短約簽下前探花中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）。而多皮拉克猜測，蘭恩接下來會加盟湖人。

另外，《富比士體育》記者希德里（Evan Sidery）也指出，在湖人與黃蜂的交易案告吹後，蘭恩就與湖人互有好感。

現年31歲的蘭恩日前在三方交易中被國王送至巫師，被裁掉後的他原本要加入溜馬。本季在國王出賽36場（3場先發），場均上場7.2分鐘，貢獻1.4分、1.8籃板、0.8助攻，投籃命中率53.7%。蘭恩於2013年選秀首輪第5順位被太陽選中，已在聯盟打滾12個賽季，累積680場出賽。

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