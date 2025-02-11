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MLB》前中職洋投狂威成自由身 美媒讚在台灣表現佳：還會有球隊要

2025/02/11 18:07

狂威。（資料照）狂威。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日前大都會將前中職樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）給DFA（指定讓渡），並將其下放小聯盟。但根據大聯盟官網異動紀錄，狂威已選擇成為自由球員。

狂威曾在2021年、2022年效力桃猿隊，他在2023年與道奇簽小聯盟合約，並在5月18日升上大聯盟，這是狂威相隔965天重回大聯盟舞台。但狂威僅為道奇出賽1場就遭到指定讓渡，之後轉戰費城人隊。

狂威在2023年為費城人出賽28場，交出1勝3敗、防禦率3.69的成績。狂威去年受到右肩傷勢影響，一度被放進60天傷病名單，整季只待在費城人小聯盟體系投20.1局，沒有升上大聯盟舞台。狂威休賽季選擇成為自由球員，並在去年10月31日與大都會簽下1年450萬美元大聯盟合約。

《MLBTR》分析，狂威大聯盟生涯整體表現不理想，投307.1局，防禦率高達6.18；然而他在台灣的表現不錯，投198.1局，防禦率3.63，回到美國後球速也提升，並調整投球策略，使用更多伸卡球與卡特球，完全捨棄四縫線速球與曲球，在大聯盟與高階小聯盟展現出一定程度上的成功。

《MLBTR》認為，現在的狂威與他20多歲時效力白襪與紅襪時期的表現已經有著明顯的不同，依舊能為其他球隊提供先發輪值或是牛棚長中繼的深度補強。

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