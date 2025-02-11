MLB》奪冠後竟遭道奇DFA與交易！37歲資深右投吐心聲：我能理解...

貝瑞瑟。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前把37歲資深右投貝瑞瑟（Ryan Brasier）給指定讓渡（DFA），之後交易到小熊，以換取一位日後指名的選手或是現金補償。近日貝瑞瑟受訪也坦言，完全沒預料到自己會被道奇交易。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，貝瑞瑟昨天在小熊隊投捕報到日第一次訓練前，談到交易時坦言：「老實說，這完全不在我的休季計畫之中。」

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不過貝瑞瑟表示，自己雖然感到訝異，但也能理解道奇的決擇，「我在這個聯盟待得夠久了，知道球隊必須做出決定。你不一定要喜歡或同意這些決定，但最終我還是來到了一支不錯的球隊。要是換到其他某些地方，我可能就沒這麼興奮了。」

曾待過日職廣島鯉魚的貝瑞瑟，是2018年紅襪隊世界大賽冠軍成員，他在2023年賽季先是待在紅襪，他為紅襪出賽20場，其防禦率高達7.29，讓他季中被釋出。貝瑞瑟接著轉戰道奇，他為道奇39場的防禦率0.70。

貝瑞瑟在2024年2月8日以2年900萬美元合約續留道奇，上季受到右小腿拉傷影響，整季出賽29場，拿到1勝、防禦率3.54，有6次中繼成功。貝瑞瑟在去年季後賽出賽8場，拿到1勝1敗、防禦率5，最後也隨道奇奪得世界大賽冠軍。

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