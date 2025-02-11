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HBL》南湖斬斷光復13連勝 卻尚未晉級4強

2025/02/11 19:18

南湖高中。（資料照，記者陳志曲攝）南湖高中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕昨天輸球的南湖高中今天重整旗鼓，JHBL國中聯賽MVP周佑承展現全能身手，搭配同梯戰友幸宇勝，兩人攜手率南湖以65：61戰勝光復高中，也打破光復本屆13連勝的不敗之身。

南湖昨不敵能仁家商，但今天面對光復於第二節、第三節都打出強勢攻擊，最多更領先多達15分，即使光復在第四節積極反攻仍是攻虧一簣，就由南湖帶走這寶貴的勝利。

周佑承上屆挾著JHBL的MVP光環來到南湖，只是菜鳥球季表現差強人意，本屆則大進化，展現能進攻又能傳球的全能身手，他此仗就攻下19分、6籃板、7助攻，172公分的陣中籃板王幸宇勝11分、9籃板，蕭丞佑13分也有功。

光復本屆從預賽、複賽到8強賽共斬獲13連勝，想不到今天卻不敵南湖吞下本屆首敗，也讓本屆男、女子組都沒有不敗隊伍。至於光復在8強賽戰績為5勝1敗，明天對上能仁家商得贏球，才能確定搶下男子組4強頭號種子。

另外，尋求2連霸的南山高中以67：55打敗東山高中，本屆8強賽5勝到手，確定搭上4強列車，男子組目前確定前進小巨蛋的是光復、南山，最後2席資格將由南湖高中、東泰高中、松山高中、能仁家商爭奪。

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