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NBA》喊話做自己、賽前介紹備受禮遇 東契奇感謝詹皇：成為最特別的人

2025/02/11 20:15

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Dončić）在經歷震驚籃壇的交易轉隊到湖人之後，今天面對爵士迎來身披紫金戰袍的初登場，並繳出14分5籃板4助攻的表現，幫助球隊大勝爵士，而東契奇也當感謝在賽前喊話，並讓他在球員介紹備受禮遇的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）

談起今天首度出賽的心情，東契奇不諱言還是有點緊張，「我不記得我上次在比賽前這麼緊張是什麼時候了，但當我一踏進球場，那種能再次上場比賽的感覺真的太棒了。」

賽前湖人集合說話時，老大哥詹姆斯還對東契奇喊話「做你自己」，東契奇在賽後也被問及此事，他表示，能讓詹姆斯說出這樣的感到很驚奇，「這段話給了他信心，他講完那段話後我心情也放鬆了許多，非常開心能參與其中。」

為了迎接東契奇的到來，「詹皇」也給予很大的禮遇，他先是傳訊息表示他會比賽中完全配合東契奇，甚至今天湖人主場的球場播報員Lawrence Tanter在介紹先發球員時，也故意在最後才介紹東契奇出場，接受現場球迷的歡呼聲，而這也是詹姆斯的主意。

對此東契奇非常感謝詹姆斯，他說：「他（詹姆斯）讓我有屬於我的時刻，我真的由衷感謝他。今天他在賽前介紹讓我成為最特別的那一位，但從此之後，他就會回到最後一位介紹了。」

「詹皇」詹姆斯。（美聯社）「詹皇」詹姆斯。（美聯社）

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