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MLB》宇宙道奇簽回奪冠功臣K.赫南德茲！前洋基教頭大讚制服組操作

2025/02/12 06:53

K.赫南德茲。（資料照）K.赫南德茲。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季持續補強，日前也終於將奪冠功臣之一的33歲資深工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）給簽回。對此前洋基打擊教練凱西（Sean Casey）就大讚道奇制服組，認為這是一筆非常棒的簽約。

凱西在Podcast節目「The Mayor’s Office」中先稱讚K.赫南德茲，「他是道奇在季後賽表現最好的球員之一，我認為他為這支球隊帶來信心、個性，以及調度的靈活性，無論是中外野、游擊、案壘、三壘或一壘，任君選擇。」

凱西接著給予道奇制服組肯定，「這是道奇隊又一個精彩力作，你看看他們打造的陣容，看看佛里曼（Andrew Friedman）與那些人是如何運作的，這真是令人印象深刻，他們知道該如何把那些能和超級明星球員搭配的角色球員放進球隊，組成一隻怪物隊伍。」

凱西認為，球隊裡非常需要一位「黏著劑」功能的球員，「那個人不必是你最棒的球員，但他需要一個不在乎隊友是巨星的人。可以適時開玩笑、把隊友凝聚在一起；但他上場時，無論在哪個位置也不會扯後腿。他總能敲出一些安打，他不是巨星，但他是能讓巨星團結的傢伙。」

K.赫南德茲去年在例行賽出賽126場，貢獻12轟、42分打點，跑回44分，打擊三圍.229/.281/.373。季後賽的K.赫南德茲的火力提升不少，14場比賽敲15安、包含2轟，進帳6分打點，繳出打擊率0.294、攻擊指數0.808的成績，成為球隊奪下世界大賽冠軍的功臣之一。

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