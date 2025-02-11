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自由車》馮俊凱亞洲公路錦標賽勇奪銅牌 本屆台灣隊首面獎牌

2025/02/11 20:35

馮俊凱勇奪銅牌。（泰國自由車協會提供）馮俊凱勇奪銅牌。（泰國自由車協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年亞洲自由車公路錦標賽在泰國進行，36歲的馮俊凱寶刀未老，以51分14秒271勇奪男子菁英組個人計時賽銅牌，這也是台灣隊本屆賽事首面獎牌。

「很開心能有這樣的成績，雖然場上對手都來頭不小，但我還是專注在自己身上，盡可能調整到最好狀態。」全長42.8公里的賽程，馮俊凱均速50.12公里，一度坐上領先者寶座，尤其參賽20名選手中，不乏現役在一、二級車手，還有來自各國的計時賽冠軍名將，競爭相當激烈，最終馮俊凱僅次於哈薩克隊費多羅夫（Yevgeniy Fedorov）、格魯茲傑夫（Dmitriy Gruzdev）這兩位擁有一級資歷的高手，也再次於眾多亞洲強權面前證明實力，為代表隊取得本屆賽會的第一面獎牌。

「我用去年全國錦標賽經驗，以每週一次方式熟悉在計時車上騎乘的感覺，加上年底選拔距離亞錦賽的時間也近，整體狀態調整得還算可以。」馮俊凱表示，賽前提早到場上繞了一圈，一切都和預想差不多，雖然環型賽道上風向會變，但沒有亂吹，情況還算好掌握，「感謝台灣隊的隊職員們，讓我專注出賽，也感謝母隊宇都宮閃電以及美利達一直以來的支持。特別想提到阿坤（楊振坤）和金哥（劉金峯）協助我做計時賽的準備，幫助真的很大。」

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