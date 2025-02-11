HBL》錦和大逆轉能仁 男子組4強最後1席 松山、東泰搶

錦和逆轉勝能仁，拿下8強首勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕錦和高中成為壓倒能仁家商的最後一根稻草，錦和今天克服雙位數落後，靠著朱振睿倒數39秒的逆轉三分彈，最終以65：59逆轉能仁家商，能仁這場輸球後也確定無緣4強。

因主將夏友杰對上南山之戰就受傷，錦和即使每場比賽雖然都奮戰不懈卻始終無法拿不到勝利，今天夏友杰重返戰場穩定軍心，拿下5分、5籃板和6助攻，至於朱振睿在39秒內不僅投進逆轉三分球，還有2罰中1、快攻上籃一舉連得6分，奪下本屆首勝，更讓能仁重返4強的美夢破碎。

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錦和今天前三節打完還落後能仁10分，不過第四節吹起反攻號角，單節25：11猛攻扭轉戰局，朱振睿此仗投進4顆三分球，進帳16分，楊景翔13分挹注，歐瑞克8分、15籃板，林亮宏斬獲10分。

錦和開胡後，最慘的還是能仁從贏打到輸，戰績2勝4敗，就算明天戰勝光復高中，能仁戰績最多只能和東泰高中、松山高中相同，但能仁對戰都輸東泰、松山，因此確定無緣4強。

男子組最後1張4強門票將由戰績3勝3敗的松山、東泰進行爭搶，東泰想要晉級明天必須戰勝南山高中，並寄望松山不敵東山高中，至於松山只要能自己打贏東山，就能搭上晉級列車。

錦和逆轉勝能仁，拿下8強首勝。（記者林正堃攝）

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