MLB》小熊有意延攬老將透納成柏格曼備案 美媒卻評估不太適合

透納。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者穆尼（Patrick Mooney）與羅森索（Ken Rosenthal）的撰文表示，小熊有意延攬老將透納（Justin Turner）作為沒簽下柏格曼（Alex Bregman）的備案，然而《MLBTR》的分析認為，小熊的陣容並不適合簽下透納。

目前已經40歲的透納，在大聯盟已經歷16年大聯盟球季，然而即便年紀漸長，打擊實力依舊不容小覷，去年效力藍鳥與水手2隊，一共出賽139場，繳出打擊三圍.259/.354/.383的表現，外帶11發全壘打與55分打點，標準化進攻指數（OPS+）114。

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雖然小熊有興趣找來透納，但《MLBTR》分析認為，小熊目前的陣容並不適合，新球季由於外野三人大機率將由哈普（Ian Happ）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與塔克（Kyle Tucker）坐鎮，讓陣中日籍強打鈴木誠也將轉任固定的指定打擊，一壘防區則有左打者布許（Michael Busch）卡位，三壘防區還有大物新秀蕭（Matt Shaw）準備上位，使得近兩年在三壘防區僅出賽13場的透納來說，並不是最好的選擇。

不過根據穆尼與羅森索的文章指出，除了小熊之外，紅襪與老虎也對這位經驗豐富的老將表示一定程度的興趣，這三隊剛好也是《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導所指出的柏格曼最終落腳處，而其中《MLBTR》認為，老虎在角落內野與指定打擊有著不少左打的情況下，可能更合適右打的透納加入。

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