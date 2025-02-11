晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》小熊有意延攬老將透納成柏格曼備案 美媒卻評估不太適合

2025/02/11 21:34

透納。（資料照，美聯社）透納。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者穆尼（Patrick Mooney）與羅森索（Ken Rosenthal）的撰文表示，小熊有意延攬老將透納（Justin Turner）作為沒簽下柏格曼（Alex Bregman）的備案，然而《MLBTR》的分析認為，小熊的陣容並不適合簽下透納。

目前已經40歲的透納，在大聯盟已經歷16年大聯盟球季，然而即便年紀漸長，打擊實力依舊不容小覷，去年效力藍鳥與水手2隊，一共出賽139場，繳出打擊三圍.259/.354/.383的表現，外帶11發全壘打與55分打點，標準化進攻指數（OPS+）114。

雖然小熊有興趣找來透納，但《MLBTR》分析認為，小熊目前的陣容並不適合，新球季由於外野三人大機率將由哈普（Ian Happ）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與塔克（Kyle Tucker）坐鎮，讓陣中日籍強打鈴木誠也將轉任固定的指定打擊，一壘防區則有左打者布許（Michael Busch）卡位，三壘防區還有大物新秀蕭（Matt Shaw）準備上位，使得近兩年在三壘防區僅出賽13場的透納來說，並不是最好的選擇。

不過根據穆尼與羅森索的文章指出，除了小熊之外，紅襪與老虎也對這位經驗豐富的老將表示一定程度的興趣，這三隊剛好也是《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導所指出的柏格曼最終落腳處，而其中《MLBTR》認為，老虎在角落內野與指定打擊有著不少左打的情況下，可能更合適右打的透納加入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中