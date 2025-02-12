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MLB》道奇塞揚神獸回歸！ 克蕭邁向第18個賽季、續拚史詩紀錄

2025/02/12 07:16

克蕭今日現身道奇訓練基地。（美聯社）克蕭今日現身道奇訓練基地。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden González）透露，道奇隊已經與隊史神獸左投克蕭（Clayton Kershaw）簽約，這位三屆塞揚名投將再次披上藍白戰袍為球隊效力，持續朝例行賽3000K大紀錄挑戰。

現年36歲，即將在3月滿37歲的克蕭將邁向生涯第18個在道奇隊的賽季，這位曾拿過3座塞揚獎，累積212勝、94敗，2742.2局、2968K的名投，在去年道奇隊奪冠時，就曾表示將會再戰一年，不過季末他選擇跳脫自己的球員選擇權，放棄1000萬美元的薪水。

業界始終認為道奇跟克蕭一定會重聚，就像前面幾個賽季一樣，岡薩雷茲表示，克蕭與道奇的合約還要等到體檢過後才會生效。《MLBTR》則推測，克蕭的新合約應該會像過去一樣，底薪不高，但帶有高額的激勵獎金，而觸發條件很可能會是出賽場次。

克蕭上個賽季受到傷勢影響僅有7場先發，拿下2勝2敗，季後賽也沒有出陣，休賽季時他也透露，自己動過左腳與左膝蓋的手術，將會全力復健迎接新賽季，今日美媒就已經捕捉到他出現在道奇訓練基地的畫面，有望在新賽季的某個時刻加入道奇輪值當中。

道奇隊在今年預計會採用六人輪值，他們休賽季網羅包含史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希等強力投手，而大谷翔平也預計會在約五月的時候重返輪值。目前輪值應是由史奈爾、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸、佐佐木朗希等人為首，岡索林（Tony Gonsolin）以及梅伊（Dustin May）也有望加入其中。

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