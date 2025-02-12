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MLB》不滿道奇球員奪冠開嘲諷 布恩：若洋基摘冠會展現更好的風度

2025/02/12 08:07

布恩。（今日美國）布恩。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基在2024年世界大賽以1勝4敗不敵洛杉磯道奇，無緣自2009年再度奪冠。對於部分道奇球員開嘲諷洋基，讓條紋軍教頭布恩（Aaron Boone）相當不悅，他今天受訪表示，若洋基隊奪冠會展現更好的風度。

道奇投手凱利（Joe Kelly）曾聲稱，去年季後賽的球隊名次，洋基隊可能只排第8或第9，並批評洋基的守備不佳。道奇工具人泰勒（Chris Taylor）同樣也嘲諷洋基隊在世界大賽G5的表現是「腿軟了」。

「事實上我們在系列賽沒有發揮出最佳水準，而他們贏球了。所以他們有權說任何話。」布恩表示，「希望我們下個賽季能處於那個位置，並且以更有風度的方式來處理。但事實是，道奇是一支很棒的球團，也是一支擁有許多優秀人士的偉大球團，我也剛好認識並尊重其中的一些人。」

布恩也提到，道奇陣中的球星包含日本巨星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、克蕭（Clayton Kershaw）等人，都沒有公開批評洋基隊。

布恩指出，「有時候，在贏得世界大賽冠軍後，一些球員更傾向於放話，言詞比其他人更誇張一些，這是他們的權利，他們贏了。而同樣地，希望我們能到達那個位置，並以更好的方式處理這些事情。」

布恩。（今日美國）布恩。（今日美國）

洋基隊休賽季損失明星強打索托（Juan Soto），也補進前勇士王牌佛里德（Max Fried）、明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt），並透過交易換來強打貝林傑（Cody Bellinger）、終結者威廉斯（Devin Williams）。

「失去像索托這樣的選手是無法逃避的事實。」布恩說，「我們都看到他去年對球隊的重要性，我們也做很多努力要留住他。我想每個人都清楚我們有多希望他回來。話雖如此，打造一支優秀的球隊有很多方式，我認為球隊這個賽季所做的補強，給我們這個機會。」

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