晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》交易後一場未打就給39億！ 暴龍綁定明星前鋒英葛蘭

2025/02/12 07:35

英葛蘭與暴龍簽下3年延長合約。（資料照）英葛蘭與暴龍簽下3年延長合約。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕在交易大限前被鵜鶘交易至暴龍的明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram），今天傳出與暴龍簽下一張3年1.2億美元（約新台幣39億）的延長合約，合約中還包含2027-28賽季的球員選擇權。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，原本在這個賽季結束就會成為自由球員的英葛蘭，與暴龍隊簽下保障3年的延長合約，讓球隊接下來幾年都能夠以巴恩斯（Scottie Barnes）、奎克利（Immanuel Quickley）、巴瑞特（RJ Barrett）與英葛蘭為首的陣容拚戰。

英葛蘭在去年12月7日因為受到嚴重的腳踝扭傷缺陣至今，不過他正在努力進行復健，尋求下半季回歸。本季英葛蘭打18場比賽，場均33.1分鐘可以拿下22.2分、5.6籃板、5.2助攻，整體命中率與三分命中率分別為46.5%、37.4%。

英葛蘭在2019-20從湖人轉到鵜鶘的第一個賽季，就入選生涯第一次，也是目前唯一一次的明星賽，季末更以平均23.8分、6.1籃板、4.2助攻表現，獲得年度最佳進步獎。英葛蘭是過去四個賽季當中，場均可以拿下20分5籃板5助攻的六名選手之一，此外他也是聯盟除了德羅森（DeMar DeRozan）外最好的中距離射手。

根據《Second Spectrum》，暴龍是本季運球後跳投最差的球隊，而英葛蘭則在該項類別排名第六，此外他也是聯盟過去六個賽季當中，唯四至少有1000次兩分跳投的球員，其他三人分別是德羅森、杜蘭特（Kevin Durant）以及布克（Devin Booker）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中