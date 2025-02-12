NBA》交易後一場未打就給39億！ 暴龍綁定明星前鋒英葛蘭

英葛蘭與暴龍簽下3年延長合約。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕在交易大限前被鵜鶘交易至暴龍的明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram），今天傳出與暴龍簽下一張3年1.2億美元（約新台幣39億）的延長合約，合約中還包含2027-28賽季的球員選擇權。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，原本在這個賽季結束就會成為自由球員的英葛蘭，與暴龍隊簽下保障3年的延長合約，讓球隊接下來幾年都能夠以巴恩斯（Scottie Barnes）、奎克利（Immanuel Quickley）、巴瑞特（RJ Barrett）與英葛蘭為首的陣容拚戰。

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英葛蘭在去年12月7日因為受到嚴重的腳踝扭傷缺陣至今，不過他正在努力進行復健，尋求下半季回歸。本季英葛蘭打18場比賽，場均33.1分鐘可以拿下22.2分、5.6籃板、5.2助攻，整體命中率與三分命中率分別為46.5%、37.4%。

英葛蘭在2019-20從湖人轉到鵜鶘的第一個賽季，就入選生涯第一次，也是目前唯一一次的明星賽，季末更以平均23.8分、6.1籃板、4.2助攻表現，獲得年度最佳進步獎。英葛蘭是過去四個賽季當中，場均可以拿下20分5籃板5助攻的六名選手之一，此外他也是聯盟除了德羅森（DeMar DeRozan）外最好的中距離射手。

根據《Second Spectrum》，暴龍是本季運球後跳投最差的球隊，而英葛蘭則在該項類別排名第六，此外他也是聯盟過去六個賽季當中，唯四至少有1000次兩分跳投的球員，其他三人分別是德羅森、杜蘭特（Kevin Durant）以及布克（Devin Booker）。

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