晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷、山本和朗希首度同時亮相 羅哈斯春訓送禮歡迎新隊友

2025/02/12 08:13

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天宣布將春訓正式開訓日延後一天，大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希投捕報到日首度同時亮相，3人在休息室相見歡，35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）也送給佐佐木朗希葡萄酒，作為歡迎他來到道奇的禮物。

大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希今天在春訓基地各自進行自主訓練，大谷翔平進行了約10分鐘的傳接球練習，也有投變化球，並在有人蹲捕的情況下投了13球，之後進行約40分鐘的下半身訓練和衝刺短跑，大谷翔平在休息期間也曾與南韓內野手金慧成寒暄。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

山本由伸在道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）等人的關注下，於牛棚練投30球。由於佐佐木朗希是以小聯盟合約加盟道奇，受邀參加大聯盟春訓，他只能在大多數選手訓練完後再上場練投，進行了約20分鐘的傳接球練習，距離最遠達40公尺。

道奇老將羅哈斯日前讓出11號背號給佐佐木朗希，今天春訓維持之前的傳統，送上葡萄酒歡迎新隊友，去年他也曾送給大谷翔平和山本由伸。

羅哈斯對此表示，在異國打拚不容易，自己想要表達歡迎的訊息，因為自己也曾經歷過這樣的階段，去年是送紅酒給大谷翔平和山本由伸，今年則有6名新球員加入。對於自己有沒有收到佐佐木朗希的回禮，羅哈斯笑說還沒有收到，他才剛報到。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

山本由伸。（今日美國）山本由伸。（今日美國）

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中