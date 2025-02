MLB》大谷、山本和朗希首度同時亮相 羅哈斯春訓送禮歡迎新隊友

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天宣布將春訓正式開訓日延後一天,大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希投捕報到日首度同時亮相,3人在休息室相見歡,35歲老將羅哈斯(Miguel Rojas)也送給佐佐木朗希葡萄酒,作為歡迎他來到道奇的禮物。

大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希今天在春訓基地各自進行自主訓練,大谷翔平進行了約10分鐘的傳接球練習,也有投變化球,並在有人蹲捕的情況下投了13球,之後進行約40分鐘的下半身訓練和衝刺短跑,大谷翔平在休息期間也曾與南韓內野手金慧成寒暄。

大谷翔平。(美聯社)

山本由伸在道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)等人的關注下,於牛棚練投30球。由於佐佐木朗希是以小聯盟合約加盟道奇,受邀參加大聯盟春訓,他只能在大多數選手訓練完後再上場練投,進行了約20分鐘的傳接球練習,距離最遠達40公尺。

道奇老將羅哈斯日前讓出11號背號給佐佐木朗希,今天春訓維持之前的傳統,送上葡萄酒歡迎新隊友,去年他也曾送給大谷翔平和山本由伸。

羅哈斯對此表示,在異國打拚不容易,自己想要表達歡迎的訊息,因為自己也曾經歷過這樣的階段,去年是送紅酒給大谷翔平和山本由伸,今年則有6名新球員加入。對於自己有沒有收到佐佐木朗希的回禮,羅哈斯笑說還沒有收到,他才剛報到。

大谷翔平。(法新社)

山本由伸。(今日美國)

佐佐木朗希。(美聯社)

