MLB》大谷、山本和朗希首度同時亮相 羅哈斯春訓送禮歡迎新隊友

大谷翔平。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天宣布將春訓正式開訓日延後一天，大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希投捕報到日首度同時亮相，3人在休息室相見歡，35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）也送給佐佐木朗希葡萄酒，作為歡迎他來到道奇的禮物。

大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希今天在春訓基地各自進行自主訓練，大谷翔平進行了約10分鐘的傳接球練習，也有投變化球，並在有人蹲捕的情況下投了13球，之後進行約40分鐘的下半身訓練和衝刺短跑，大谷翔平在休息期間也曾與南韓內野手金慧成寒暄。

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大谷翔平。（美聯社）

山本由伸在道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）等人的關注下，於牛棚練投30球。由於佐佐木朗希是以小聯盟合約加盟道奇，受邀參加大聯盟春訓，他只能在大多數選手訓練完後再上場練投，進行了約20分鐘的傳接球練習，距離最遠達40公尺。

道奇老將羅哈斯日前讓出11號背號給佐佐木朗希，今天春訓維持之前的傳統，送上葡萄酒歡迎新隊友，去年他也曾送給大谷翔平和山本由伸。

羅哈斯對此表示，在異國打拚不容易，自己想要表達歡迎的訊息，因為自己也曾經歷過這樣的階段，去年是送紅酒給大谷翔平和山本由伸，今年則有6名新球員加入。對於自己有沒有收到佐佐木朗希的回禮，羅哈斯笑說還沒有收到，他才剛報到。

大谷翔平。（法新社）

山本由伸。（今日美國）

佐佐木朗希。（美聯社）

We are so ready for Shohei Ohtani to be back on the moundpic.twitter.com/pFe1VcF8Cf — MLB （@MLB） February 11, 2025

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