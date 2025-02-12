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經典賽》跟台灣同組！ 西班牙最大咖打者簽約太空人、預計離隊

2025/02/12 08:01

吉洛梅小聯盟約加盟太空人，預計將退出經典賽資格賽。（資料照）吉洛梅小聯盟約加盟太空人，預計將退出經典賽資格賽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕太空人隊在近期與工具人吉洛梅（Luis Guillorme）簽下小聯盟合約，增加內野深度，而原本代表與台灣同組西班牙的他，有高機率將離隊力拼大聯盟新賽季。

現年30歲的吉洛梅是個防守為主的工具人，在2020賽季到2022賽季他能夠提供大概聯盟平均左右的火力輸出，讓他能在大都會隊持續作出貢獻，不過他的棒子在2023年賽季表現下滑，最終大都會選擇不與他續約。

在成為自由球員後，吉洛梅在去年成為浪人，先是在勇士打了9場比賽後，轉戰天使打50場，之後又在響尾蛇打18場球，整個賽季共77場出賽就效力了三隊。不過如今太空人有可能面臨內野變動，他們有望將二壘手艾圖維（Jose Altuve）轉到左外野，吉洛梅有力拚成為內野輪替的可能性。

吉洛梅是本屆西班牙世界棒球經典賽資格賽當中最大咖的球員，他頂替的是紅人大物內野手馬提（Noelvi Marte），不過在跟太空人簽約後。根據西班牙媒體報導，吉洛梅預計不會參加經典賽資格賽，總教練普拉達（Nelson Prada）受訪時表示，儘管缺少一名大將，但球隊的氣氛很好，大家都還是很有鬥志。

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