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NBA》獨行俠禁區接近真空！ 主戰中鋒全倒、名記者直呼殘酷打擊

2025/02/12 08:27

A.戴維斯在首場比賽便因傷退場，預計缺席數個禮拜。（資料照）A.戴維斯在首場比賽便因傷退場，預計缺席數個禮拜。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠禁區屋漏偏逢連夜雨，在A.戴維斯（Anthony Davis）倒下後，中鋒加佛德（Daniel Gafford）昨日也因傷退賽，今天消息指出，他將要至少缺席兩個禮拜。

獨行俠在本季禁區持續受到傷勢影響，原本的先發中鋒萊福利（Dereck Lively II）因右腳踝應力性骨折缺陣當中，替補中鋒鮑威爾（Dwight Powell）也因為髖部傷勢缺席。在與湖人的東契奇（Luka Doncic）驚天交易案當中，獨行俠送走右腳骨折的內線克勒貝爾（Maxi Kleber），但新同學A.戴維斯在首場比賽就受傷，如今加佛德也因傷倒地，讓獨行俠的禁區近乎是真空狀態。

今日最新消息指出，加佛德因為右膝蓋扭傷，球團將會在兩個禮拜後進行評估，代表他至少得缺席兩個禮拜。此外，查拉尼亞在節目上也提到，A.戴維斯需要幾周的復原期，而這對他們來說是個殘酷的打擊，因為A.戴維斯在獨行俠的首戰展現相當驚人的宰制力。

攤開獨行俠禁區，目前三位主力輪替都無法上場，大前鋒華盛頓（P.J. Washington）也因為腳踝傷勢，上場對國王的比賽缺陣。獨行俠接下來有可能得動用本季僅打5場的中鋒凱利（Kylor Kelley）來擔任先發中鋒，或者直接打小球戰術，給6呎8吋的新秀大前鋒「O-Max」普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）更多上場時間。

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