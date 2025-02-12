MLB》若千賀滉大整季保持健康 大都會規劃新賽季採6人先發輪值

千賀滉大。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會日籍投手千賀滉大去年受到傷勢影響，整季只在例行賽先發1場。千賀滉大今天在大都會春訓基地受訪表示，目前他的身體健康，準備好迎接2025年賽季，而大都會也計畫新賽季要啟用6人先發輪值。

千賀滉大在2022年季後以5年7500萬美元約加盟大都會，2023年旅美首年交出12勝、防禦率2.98的優異成績。千賀去年季前受到肩傷影響，直到7月26日才回到大聯盟賽場，當天先發時又因左小腿拉傷，例行賽宣告報銷。千賀趕上季後賽戰場，合計出賽3場有2場先發，吞下1敗、防禦率12.60。

請繼續往下閱讀...

千賀滉大今天受訪透過翻譯表示，「我只需要慢慢調整狀態，健康地度過春訓，然後健康地完成這個賽季。」千賀滉大說，去年很高興能在季後賽上場，「今年我可以朝著這個目標努力，保持健康幫助我帶領球隊實現我們的目標。」

如果千賀滉大能整季保持健康，大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）希望新賽季能採取6人先發輪值，讓千賀滉大在每次先發之間有多一天的休息。門多薩說，「這要取決於千賀的狀況，如果千賀保持健康...我們很有可能整季採用6人先發輪值，即使有些休息日也不例外。」

大都會教頭門多薩。（資料照，美聯社）

大都會今年的先發輪值中除了千賀滉大外，前洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）本季來到大都會將改當先發投手，球隊還有蒙塔斯（Frankie Montas）、左投皮特森（David Peterson）、布萊克本（Paul Blackburn）、坎寧（Griffin Canning）、梅吉爾（Tylor Megill）等先發人選。

「我認為真正重要的是自己的健康。」千賀滉大表示，「如果我感覺良好、能夠丟球，不論是6人先發輪值、5人先發輪值，正常休息或是較長時間休息，這些決定都交給總教練和那邊的人決定。我只需要做好準備，隨時待命上場投球。」

千賀滉大提到，去年10月的時候，身體已經感覺處於健康狀態，但長時間缺陣，讓他再回到投手丘時坦言有些陌生。

「我們現在要關注的是他的強度，以及他恢復的狀況。」門多薩說，球隊的目標是讓千賀滉大準備好，健康地結束春訓並進入賽季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法